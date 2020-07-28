с. Тасей , , 07:39 — REGNUM В Забайкалье к 17 годам исправительной колонии строго режима приговорен мужчина, который сжёг жену живьём. Подробности уголовного дела об убийстве с особой жестокостью сообщил заместитель прокурора края Талех Магомедов.

Трагедия произошла в начале июня 2019 года на одном из дачных участков с. Тасей Читинского района. Ей предшествовали алкогольное возлияние и ссора, в ходе которой мужчина нанес своей сожительнице несколько ударов, от которых она упала на землю, где тлела листва и сухая трава. Тогда злоумышленник набросал на женщину сухую листву и облил её тело бензином. Смерть наступила от полученных телесных повреждений и ожогов тела, а также последовавшего за ними травматического шока.

После совершения убийства мужчина спрятал её труп в месте складирования мусора. В судебном заседании он не признавал свою вину.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также недавно был вынесен приговор 49-летнему жителю Шелопугинского района. Сожители поссорились в ходе совместного распития алкоголя. Тогда злоумышленник не менее 20 раз ударил женщину ножом в различные части тела, отчего женщина скончалась на месте. При совершении преступления находились двое малолетних детей женщины, трёхлетний сын и четырехлетняя дочь.

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