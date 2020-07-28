Красноярск, , 07:14 — REGNUM На утро 28 июля в Красноярском крае зарегистрирован один лесной пожар на площади 6 га в Эвенкийском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

При этом в минлесхозе заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает, ситуация с лесными пожарами — под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае снят режим ЧС в лесах, введённый ранее из-за лесных пожаров.

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