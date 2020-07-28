Чаа-Хольский район, Тува, , 06:53 — REGNUM Правоохранители в Туве объявили в розыск без вести пропавшей девочки 2004 года рождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, она вышла из дома в селе Чаа-Холь утром 20 июля и не вернулась.

«Приметы: рост примерно 150−152 см, волосы темного цвета, худощавого телосложения. Была одета: рубашка синего цвета, лосины черного цвета, фиолетовые спортивные кроссовки», — отметили в министерстве.

В полиции призвали граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить об этом.

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