Улан-Удэ, , 06:39 — REGNUM Бывший заместитель председателя Народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, обвиняемый в смерти девушки, по всей видимости, намерен вернуть себе пост. Сегодня, 28 июля Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрит его иск о восстановлении в прежней должности.

Как передаёт«Байкал-Daily», ранее производство было прекращено, поскольку дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Тем не менее, судебный спор не закрыт. В результате вынесено определение о рассмотрении дела по правилам административного судопроизводства.

Напомним, Баира Жамбалова отправили в отставку с поста зампреда в мае, после того, как он из свидетеля превратился в обвиняемого по делу о смертельном наезде. Трагедия произошла в январе 2020 года в Прибайкальском районе республики.

Возвращавшаяся с рыбалки компания на внедорожнике политика насмерть сбила на трассе 17-летнюю девушку, после чего скрылась с места происшествия. Чуть позже в полицию с повинной явился предприниматель Галуст Пилосян, сообщивший, что за рулём машины Жамбалова находился он. Однако в следствии установили, что в момент ДТП автомобилем управлял его хозяин.

В настоящее время бывший вице-спикер находится под домашним арестом.

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