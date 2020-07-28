Богота, , 06:46 — REGNUM В столице Колумбии Боготе было разграблено здание консульства Венесуэлы. Об этом глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреас 27 июля написал на своей странице в Twitter.

«Мы осуждаем тот факт, что штаб-квартира консульства Венесуэлы в Боготе была полностью разгромлена и разграблена. Власти Колумбии оставили её без защиты, нарушив Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Колумбийское государство должно ответить», — написал Арреаса.

К сообщению главы МИД Венесуэлы прикреплено небольшое видео, снятое на месте произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о том, что президент Колумбии Иван Дуке готовит новую группу наемников для вторжения на территорию Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро обвинил Колумбию в подготовке нового вторжения