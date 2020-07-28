Мехико, , 06:34 — REGNUM По меньшей мере две спортсменки погибли и еще три получили ожоги в результате удара молнии в мексиканской столице Мехико во время футбольного матча, 27 июля сообщает издание Universal.

Инцидент произошел в муниципалитете Тлауак. Из-за сильного дождя игра была прервана, но пять девушек решили вернуться на поле за мячом. В этот момент и случился удар.

Одна из погибших была несовершеннолетней. У пострадавших диагностированы ожоги второй степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Москве двое мужчин попали в больницупосле удара молнии.

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