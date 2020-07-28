Бай-Тайгинский район, Тува, , 06:25 — REGNUM Проезд по многим дорогам Тувы после наводнения всё ещё ограничен. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, ситуация на федеральной трассе Р-257 «Енисей» остаётся удовлетворительный.

Между тем, на дороге Кызыл — Мажалык — Аянгаты деревянный мост находится в аварийном состоянии. Для большегрузных машин проезд запрещен.

«Автомобильная дорога Хандагайты — Ак — Чыраа, проезд затруднен. 78, 79 км размыты подходы к мостовым переходам. Установлены предупреждающие дорожные знаки», — отметили в управлении.

На 71-м км повреждён мост через реку Чоза. На дороге Хандагайты-Мугур-Аксы местами размыто полотно, а также повреждены мосты через реку Барлык. Ведутся восстановительные работы.

По автодороге Бай-Хаак — Чал-Кежиг из-за размывов и повреждённого моста могут проехать только машины высокой проходимости. Кроме того, затруднён проезд к некоторым сёлам.

Напомним, в середине июля после проливных дождей реки в республике вышли из берегов. В результате, как сообщало ИА REGNUM, были подтоплены более сотни домов и участков, размыты дороги и мосты. На территории девяти районов был объявлен в связи с этим режим ЧС.

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