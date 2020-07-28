Тункинский район, Бурятия, , 06:10 — REGNUM В поисках пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 задействованы четыре борта — два вертолёта и два самолёта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, за семь дней операции они обследовали территорию площадью более 12 тыс. кв. км.

Заместитель начальника управления Андрей Боркин также рассказал, почему не проводится наземная поисковая операция. По его словам, поиски ведутся в труднодоступной, горно-таёжной местности.

«Когда будут примерные координаты, тогда поиски будут проводиться наземным способом. Добавлю, что сегодня в Быстринском районе Иркутской области работает борт Ми-8, который высадил группу спасателей для проверки сведений от очевидцев о возможном местонахождении самолета и обследования данной местности», — отметил он.

В республике также сформирована группа парашютистов, готовая к поиску и эвакуации пострадавших. По словам спасателей, они готовы к высадке на любую поверхность — в лесах, горах.

Напомним, накануне стало известно о скором прибытии в республику поискового отряда «Лиза Алерт» с беспилотником. Как сообщало ИА REGNUM, они будут обследовать северо-западную часть Тункинского района Бурятии.

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Самолёт с шестью людьми на борту пропал 19 июля в ходе облёта территории Тункинского и Окинского районов республики. Следователи по этому факту возбудили уголовное дело.

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