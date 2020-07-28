Огаста, США, , 06:10 — REGNUM Нападение акулы в американском штате Мэн на северо-востоке страны стало причиной гибели местной жительницы, 27 июля сообщается на сайте правительства региона.

Инцидент произошел недалеко от острова Бэйли. По словам очевидцев, женщина была атакована акулой в момент, когда плыла возле побережья. Каякеры, которые катались поблизости, вынесли пострадавшую на берег.

Прибывшие на место сотрудники спасательной службы зафиксирован смерть женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля у побережья австралийского штата Квинсленд после нападения акулы погиб 20-летний дайвер.

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