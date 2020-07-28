Березовский, , 05:40 — REGNUM Кемеровские следователи назначали доследственную проверку после появления в интернете видеоролика об избиении несовершеннолетней девочки.

По данным «ГТРК» Кузбасс», ЧП произошло в городе Березовский.

«Как рассказано в одном из пабликов «ВКонтакте», школьники сначала спровоцировали пострадавшую на драку и вроде один на один, а вскоре навалились на неё все вместе, — отмечает СМИ. — Судя по видео, девочка не может дать отпор, она лежит на земле и только защищается».

«В ходе мониторинга СМИ выявлено видео «ВКонтакте» в одной из групп, на котором запечатлено избиение подростками (по внешним признакам) несовершеннолетней девочки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка, — подчеркнули в региональном управлении СКР.