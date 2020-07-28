Новосибирск, , 04:49 — REGNUM Новосибирец залез на строительный кран, чтобы потребовать невыплаченную работодателем заработную плату. Инцидент произошёл поздно вечером накануне, 27 июля, в Центральном районе Новосибирска. Фотографии с места опубликованы в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По словам наших подписчиков, сегодня вечером на территории стройки на пересечении улиц Ольги Жилиной и Фрунзе мужчина залез на строительный кран. Он утверждал, что у работодателя перед ним образовалась задолженность по заработной плате и требовал выплатить, — говорится в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». — На место прибыли сотрудники полиции, спасатели МАСС и скорая помощь. Спасатели поднялись к мужчине и уговорили его спуститься. Никто не пострадал».

В министерстве социального развития Новосибирской области заявили, что ситуация с задолженностью по зарплатам в организациях находится на постоянном контроле региональных властей.

«Описанный в СМИ инцидент с рабочим на кране, который потребовал погасить долги по зарплате, требует совместного расследования, — сообщили «Вестям Новосибирск» в министерстве. — Министерство труда и соцразвития Новосибирской области взяло на особый контроль данный случай. После выяснения причин будут даны дополнительные комментарии».