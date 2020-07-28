Манила, , 04:29 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на юге Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километрах к юго-востоку от города Байябас. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 40 километров. Жители близлежащих городов ощутили подземные толчки, однако пока информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Аляски. Его эпицентр находился в 26 километрах от города Санд-Пойнт на глубине 44 километра. Пострадавших не было.

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