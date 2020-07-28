Тунис, , 02:01 — REGNUM Силовики Туниса задержали боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба тунисского МВД.

«Террористический элемент был обучен изготовлению взрывчатки для последующих убийств», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанный держал связь с другими боевиками за границей через зашифрованные каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле силовики Туниса ликвидировали двух террористов, связанных с Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что это удалось благодаря долгой работе разведывательных служб и контртеррористических подразделений.

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