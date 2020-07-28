Тунис, 28 июля 2020, 02:01 — REGNUM Силовики Туниса задержали боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба тунисского МВД.
«Террористический элемент был обучен изготовлению взрывчатки для последующих убийств», — говорится в заявлении.
Отмечается, что задержанный держал связь с другими боевиками за границей через зашифрованные каналы.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле силовики Туниса ликвидировали двух террористов, связанных с Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что это удалось благодаря долгой работе разведывательных служб и контртеррористических подразделений.
Читайте ранее в этом сюжете: Силовики Туниса ликвидировали двух террористов