Тикрит, , 01:42 — REGNUM Два взрыва были зафиксированы вблизи города Тикрит в иракской провинции Салах-эд-Дин на авиабазе Спайкер, которая также носит название Маджеда ат-Тамими, 28 июля передает телеканал Al Sumaria со ссылкой вооруженные силы страны.

На объекте находится иракские и американские военнослужащие. После взрывов на территории базы начался сильный пожар, который уже локализован. По данным телеканала, причиной взрывов стала детонация боеприпасов на складе. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля ракетами была отстрелена военная база лагеря Эт-Таджи к северу от Багдада. В ходе атаки вертолет Ми-17 ВВС Ирака получил повреждения.

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