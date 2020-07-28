Париж, , 00:53 — REGNUM По меньшей мере 200 га леса сгорело в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, 27 июля передает телеканал BFMTV.

Для ликвидации пожара привлечено четыре самолета и еще 80 единиц спецтехники, а также 160 спасателей. В ходе тушения сгорела одна пожарная машина. Из пяти ближайших населенных пунктов эвакуировали всех жителей.

Борьбу с огнем затрудняет порывистый ветер и болотистая местность.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в районе населенного пункта Олейруш в Португалии удалось локализовать сильный лесной пожар, который начался 25 июля. Огнем уничтожено более 6 тыс. гектаров леса.

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