Багдад, , 00:24 — REGNUM Ракетный обстрел военной базы лагеря Эт-Таджи к северу от иракской столицы причинил повреждения вертолету Ми-17 ВВС Ирака, 27 июля передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на военных.

Всего по объекту было выпущено не менее четырех реактивных снарядов. Сведений о пострадавших при инциденте нет. На базе, помимо иракских военнослужащих, находятся войска США.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля вблизи Багдада четырьмя ракетами была обстреляна военная база коалиции Бесмая. Никто из находящихся на ее территории не пострадал.

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