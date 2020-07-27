Мехико, , 23:21 — REGNUM Два человека погибли в Мексике из-за урагана «Ханна», сообщает 27 июля телеканал Milenio.

По сведениям телеканала, люди погибли в городе Рейноса штата Тамаулипас. Один из них утонул, не успев выбраться из дома, второй погиб от удара током.

Кроме того, в мексиканском штате Нуэво Леон на границе с США из-за урагана «Ханна» эвакуированы свыше 700 человек.

Еще в двух штатах Мексики — Тамаулипас и Коауила — ураган вызвал перебои с электричеством.

Синоптики прогнозируют постепенное ослабление силы урагана.

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