Москва, , 22:46 — REGNUM Компания «Газпром экспорт» осведомлена об аварии на газопроводе на границе Болгарии и Греции и «находится в непрерывном контакте со своими партнёрами» по данному вопросу, заявили вечером 27 июля в пресс-службе компании.

«Компания ждёт от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонтных работ», — приводит комментарий пресс-службы ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня на газопроводе между Болгарией и Грецией в районе населённого пункта Кулата произошла авария, в результате чего оказалась приостановлена подача российского газа в Грецию по данному маршруту.

По информации министерства энергетики Болгарии, повреждено порядка 200 метров газопровода. Сроки завершения восстановительных работ пока не называются.

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