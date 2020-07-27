Самара, , 21:57 — REGNUM Сотрудник полиции получил лёгкие ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства в Самаре. Об этом сообщили вечером 27 июля в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, сотрудники полиции прибыли по вызову к одному из домов в Ленинском районе города, где происходила семейная ссора. При попытке полицейских задержать нетрезвого мужчину последний кинул в стражей порядка неустановленный предмет, который взорвался.

Сообщается, что пострадавший полицейский был доставлен в лечебное учреждение. Злоумышленник задержан, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.