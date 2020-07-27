Мехико, , 20:43 — REGNUM Сотни мексиканских военных привлечены к ликвидации последствий урагана «Ханна», сообщили 27 июля в минобороны страны.

Уточняется, что почти 200 человек были направлены в районы Салинас-Виктория, Эскобедо и Монтеррей, — всё это в штате Нуэво-Леоне.

Ещё около 200 военных работают в другом мексиканском штате — Тамаулипасе, а конкретнее — в городе Рейносе.

Военные помогают провести эвакуацию жителей пострадавших от урагана городов: в оперативно созданные убежища переправлены около 400 человек.

Кроме того, проводится расчистка дорог, заваленных обрушившимися деревьями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган «Ханна» обрушился также на американский штата Техас.

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