Пекин, , 20:24 — REGNUM На фармацевтическом заводе компании Stary Pharmaceutical в Китае произошел взрыв, сообщает 27 июля Global Times .

Предприятие расположено на территории уезда Сяньцзюй китайской провинции Чжэцзян.

Причины, подробности и последствия взрыва пока неизвестны. Представители компании заявляют, что результаты расследования инцидента будут опубликованы 28 июля.

Сообщений о жертвах или пострадавших на данный момент не поступало.

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