Москва, , 19:59 — REGNUM В ходе сильных ливней, прошедших в Москве, на столицу за один день обрушилось более половины средней июльской нормы осадков, сообщает 27 июля РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Синоптики отмечают, что при средней июльской норме в 85 мм осадков в месяц в Москве выпало 48 мм, что соответствует 56% месячной нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля во второй половине дня на Москву обрушились сильные ливни, из-за которых был сбит график движения наземного транспорта, произошли подтопления на дорогах, в некоторых местах вода заливала входы станций метрополитена.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливень затопил этаж пансионата для пожилых в Москве