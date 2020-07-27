Москва, , 19:26 — REGNUM Столичные прокуроры проверят СИЗО-6 на предмет соблюдения законодательства после пожара, который вспыхнул в следственном изоляторе 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в связи с инцидентом в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Москве», — говорится в сообщении.

Для координации действий на место происшествия уже выехали прокурор Юго-Восточного административного округа Москвы Роман Никифоров и прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Москвы Александр Дмитриков.