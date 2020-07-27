Ростов-на-Дону, , 19:13 — REGNUM В Ростовской области предполагаемая похитительница новорождённого ребёнка объяснила причину своего поступка. Женщина украла младенца, испугавшись разлада в семье. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 27 июля.

На допросе жительница Калмыкии пояснила, что пошла на преступление из-за боязни разлада в отношениях с супругом. По её словам, ей не удалось родить долгожданного ребёнка. В роддом женщина проникла через окно. В одной из палат взяла младенца, положила его в пакет и ушла.

Подозреваемую в похищении мальчика задержали в Калмыкии на съёмной квартире. В настоящее время женщина арестована, ребёнок находится с матерью.

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