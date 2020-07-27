История вопроса

По неофициальным данным, порядка пятисот человек погибает в России ежегодно от ударов молнией. Сила тока в разряде молнии достигает 10—500 тысяч ампер, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт. Электрический разряд во время грозы сходит по линии наименьшего сопротивления и бьет в самую высокую точку рельефа. Специалисты советуют не находиться в это время на открытых пространствах и вблизи водоемов.