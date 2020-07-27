Ростов-на-Дону, , 19:05 — REGNUM В Ростовской области сотрудники полиции нашли у 68-летнего жителя Октябрьского сельского района тайник с оружием и боеприпасами. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 27 июля.

В доме пенсионера обнаружено 513 граммов сыпучего порошка, а также боле 360 различных боеприпасов и 21 взрывпакет. Как уточнил мужчина, взрывоопасные предметы он нашёл и оставил себе.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.