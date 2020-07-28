Тегеран, , 08:54 — REGNUM 27 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своем послании выразил соболезнования правительству Бангладеш и семьям жертв смертоносного муссонного наводнения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Опечален гибелью людей, разрушением важнейших инфраструктур и перемещением миллионов людей из-за разрушительного муссонного наводнения в #Бангладеш», — написал Мусави в своем Twitter-аккаунте. «Передаю свои соболезнования семьям погибших и правительству Народной Республики Бангладеш», — добавил иранский дипломат.

По данным рабочей группы по оценке потребностей (NAWG) Бангладеш, муссонные наводнения 2020 года оказывают общее воздействие на северный, северо-восточный и юго-восточный регион Бангладеш. Наводнения затронули 21 район страны с умеренными и сильными последствиями для 16 районов.

В результате смертоносных наводнений погибли сотни людей, тысячи получили травмы.