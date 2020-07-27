Нижний Новгород, , 18:36 — REGNUM ОАО «Ярославский речной порт» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение»), на компанию наложен штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии.

1 июня стало известно о повреждении и частичном затоплении судна с последующим разливом в акваторию реки Волга нефтепродуктов. Буксир ОТА-899 находился в 10 метрах от береговой полосы, на поверхности воды при этом была выявлена масляная пленка, замечен запах нефтепродуктов. Анализ проб подтвердил превышение установленных нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) по нефтепродуктам для водных объектов рыбохозяйственного значения в пяти из восьми точек отбора.

Собственник судна пояснил, что топливные цистерны, в которых находилось дизельное топливо, при столкновении не потеряли герметичности. А в реку вылилась доля нефтепродуктов с силовых установок судна. За счет владельца буксира были проведены работы по локализации загрязнения и ликвидации его последствий. Однако в Волгу всё равно попала часть нефтепродуктов.

Помимо штрафа, специалистами Росприроднадзора был произведен расчет вреда, причиненного окружающей среде. В адрес компании направлено претензионное письмо с требованием возместить ущерб в добровольном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на 850 км судового хода (Городец) при заходе в шлюз 14 из-за сильного порыва ветра толкач ОТА 889 с порожними баржами навалился на дамбу и получил пробоину в районе машинного отделения. При этом изначально Приволжское следственное управление на транспорте СКР сообщало, что разлива топлива не произошло.

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