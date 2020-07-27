Чебоксары, , 18:11 — REGNUM В Яльчикском районе Чувашии пожар уничтожил урожай ячменя на площади 15 гектаров. ЧП произошло 25 июля, ГУ МЧС по республике проинформировало об этом 27 июля.

По данным ведомства, возгорание произошло в поле у деревни Полевые Козыльяры Яльчикского района во время зерноуборочных работ. Спасатели предполагают, что причиной пожара могла стать неисправность комбайна.

В ГУ МЧС отмечают, что удалось отстоять от огня посевы на площади более 90 гектаров, урожай ячменя сгорел на площади 15 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии к уборке зерновых и зернобобовых культур приступили в 11 муниципальных районах. По сравнению с прошлым годом темп уборки урожая почти в 2,5 раза выше, чем было на данный период в прошлом году.

Подробнее: Темп уборки урожая в Чувашии вдвое выше прошлогоднего