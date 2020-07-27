Красногорск, , 17:26 — REGNUM Сотрудники полиции нашли в Московской области несовершеннолетнюю девушку, ранее пропавшую в Черкесске. Об этом 27 июля сообщается на официальном сайте МВД по Карачаево-Черкессии.

Отмечается, что 21 июля в полицию обратилась 41-летняя жительница Черкесска, которая сообщила, что её 17-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. В этот же день было установлено, что девушка вылетела Москву.

В ходе дальнейших мероприятий полицейские выяснили точное местонахождение пропавшей. Девушка находилась на съёмной квартире в подмосковных Мытищах. На данный момент несовершеннолетняя передана родителям.

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