Киев, , 17:14 — REGNUM Официальный сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского не функционирует из-за проблем с электроснабжением, сообщает 27 июля пресс-служба офиса украинского президента.

По данным сотрудников офиса, сайт президента Украины с 11:31 мск остаётся вне зоны доступа. Причиной объявлена авария в электросетях.

«В 11:31 специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины на сайте электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. По информации от ответственного лица Госслужбы спецсвязи, проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением», — указано в сообщении пресс-службы офиса президента Украины, которое цитируют местные СМИ.

Отдельно отмечено, что IT-департамент офиса президента воздерживается от прогнозов, сколько времени потребуется для восстановления доступа к сайту.

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