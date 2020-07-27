Анкара, , 17:03 — REGNUM Автобус с солдатами потерял управление и перевернулся на юге Турции, погибли шестеро человек, 27 июля сообщает агентство Anadolu.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что авария произошла в провинции Мерсин. Известно, что у автобуса отказали тормоза. Причины неисправности выясняются.

Также министр сообщил, что в результате аварии погибли четверо солдат и двое водителей, еще 27 военнослужащих получили ранения. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

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