Сочи, Краснодарский край, , 16:56 — REGNUM Проверку по факту незаконного ношения форменного обмундирования начали полицейские в Краснодарском крае после появления в Сети видеоролика, на котором человек, одетый в полицейскую форму, якобы применяет огнестрельное оружие во время задержания. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейский

«При проверке установлено, что на территории одной из баз отдыха поселка Солох-Аул Лазаревского района города Сочи организатор корпоратива пригласил группу аниматоров, которые, переодевшись в форму инспекторов дорожно-патрульной службы, используя охолощенное оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия», — сообщили в полиции.

После того. как видеоролик был опубликован в интернете, на базу отдыха была направлена следственно-оперативная группа. На данный момент уже установлен и опрошен организатор вечеринки с «задержанием». Полиция проводит проверку на предмет наличия нарушений в действиях аниматоров и организаторов мероприятия. Также будет принято процессуальное решение по факту незаконного ношения форменного обмундирования.