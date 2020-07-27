Харьков, Украина, 27 июля 2020, 16:56 — REGNUM Четыре работника коммунального хозяйства погибли в Харькове в ходе ремонтных работ в колодце, сообщает 27 июля пресс-служба местного управления украинской Нацполиции.
По предварительным данным, о гибели людей сообщил правоохранителям сотрудник коммунального предприятия.
«Предварительно, трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце», — указано в сообщении пресс-службы.
На месте трагедии работает следственная группа, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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