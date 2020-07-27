На территории женского СИЗО-6 «Печатники» на юго-востоке Москвы произошло возгорание. Об этом 27 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, возгорание произошло по адресу: Шоссейная улица, до 92.

Подробно: В Москве на территории женского СИЗО произошло возгорание