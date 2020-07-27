27 Июля
 
17:46

Площадь пожара составляет 30 кв. метров.

17:37

Всего в здании изолятора три корпуса.

17:35

Пожарная машина. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:35

Данных о пострадавших нет.

17:34

Журналисты, находившиеся в здании Мосгорсуда, располагающегося рядом с СИЗО, слышали вой сирены и ругань, предположительно, сотрудников изолятора.

17:29

«На месте оперативные службы города… Из-за прибывающих автомобилей МЧС движение полностью перекрыто», — говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

17:28

Движение полностью перекрыто в районе СИЗО № 6 в Москве, где случился пожар, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

17:21

Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что пожар в СИЗО начался с пекарни.

17:19

Арестанты перемещены в безопасное место в пределах учреждения.

17:18

УФСИН по Москве уточняет, что из женского СИЗО № 6, где произошло возгорание, в безопасное место эвакуированы 850 человек.

17:10

Пожарный [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

17:10

При этом ТАСС обращает внимание, что Московский городской суд прервал рассмотрение жалобы на арест экс-замминистра науки Марины Лукашевич из-за пожара в находящемся неподалеку СИЗО. Лукашевич содержится под стражей в СИЗО «Печатники», заседание по ее жалобе проходило по видеосвязи.

17:06

Во ФСИН уточнили, что открытого горения нет.

Ранее сообщалось, что в здании плотное задымление, с четвертого этажа из окна идет густой черный дым.

17:05

Информация о пожаре на улице Шоссейной, дом 92, поступила в 16:17 мск.

16:59

Пожарные. Иван Шилов © ИА REGNUM

16:54

Про сообщению МЧС, из-за пожара в московском СИЗО № 6 около 600 человек эвакуированы.

16:52

Очаг пожара на территории московского СИЗО № 6 находился в местной пекарне, 12 сотрудников эвакуированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

16:51

На территории женского СИЗО-6 «Печатники» на юго-востоке Москвы произошло возгорание. Об этом 27 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, возгорание произошло по адресу: Шоссейная улица, до 92.

Подробно: В Москве на территории женского СИЗО произошло возгорание