Площадь пожара составляет 30 кв. метров.
Всего в здании изолятора три корпуса.
Данных о пострадавших нет.
Журналисты, находившиеся в здании Мосгорсуда, располагающегося рядом с СИЗО, слышали вой сирены и ругань, предположительно, сотрудников изолятора.
«На месте оперативные службы города… Из-за прибывающих автомобилей МЧС движение полностью перекрыто», — говорится в сообщении столичного департамента транспорта.
Движение полностью перекрыто в районе СИЗО № 6 в Москве, где случился пожар, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Причины возгорания выясняются.
Ранее сообщалось, что пожар в СИЗО начался с пекарни.
Арестанты перемещены в безопасное место в пределах учреждения.
При этом ТАСС обращает внимание, что Московский городской суд прервал рассмотрение жалобы на арест экс-замминистра науки Марины Лукашевич из-за пожара в находящемся неподалеку СИЗО. Лукашевич содержится под стражей в СИЗО «Печатники», заседание по ее жалобе проходило по видеосвязи.
Во ФСИН уточнили, что открытого горения нет.
Ранее сообщалось, что в здании плотное задымление, с четвертого этажа из окна идет густой черный дым.
Информация о пожаре на улице Шоссейной, дом 92, поступила в 16:17 мск.
Про сообщению МЧС, из-за пожара в московском СИЗО № 6 около 600 человек эвакуированы.
Очаг пожара на территории московского СИЗО № 6 находился в местной пекарне, 12 сотрудников эвакуированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
На территории женского СИЗО-6 «Печатники» на юго-востоке Москвы произошло возгорание. Об этом 27 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, возгорание произошло по адресу: Шоссейная улица, до 92.
Подробно: В Москве на территории женского СИЗО произошло возгорание