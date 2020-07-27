Посёлок городского типа Некрасовское, Ярославская область, , 16:34 — REGNUM В поселке Некрасовское Ярославской области произошел размыв откоса дамбы моста через реку Солоница. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию поселка Некрасовское. Интересно, что совсем недавно прошел капитальный ремонт объекта. Согласно сайту госзакупок, реконструкция моста была завершена в конце декабря минувшего года, после чего контракт с подрядчиком ПАО «Вологодавтодор» был расторгнут.

Размыв дамбы моста в Некрасовском Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM, размывы на мосту случались и в ноябре минувшего года. Но тогда власти говорили, что не закончен сам ремонт объекта. Однако, по словам местных жителей, проблема осталась и в этом году, уже после приемки моста. Это признают и власти райцентра. Причину глава поселка видит в погодных условиях.

«Ранее подобный инцидент уже случался. Сильные ливневые дожди образуют большой поток воды со всей центральной части поселка и улицы Кооперативной, который стекает на дамбу. Выполненная по проекту ливневая канализация с большим потоком воды не справляется. В ближайшие дни руководство администрации и подрядной организации встречаются для принятия инженерного решения для устранения этих недостатков», — рассказал глава Некрасовского сельского поселения Владимир Лосев.

Как считает глава поселения, устранять размыв на мосту должна подрядная организация.

«Подрядная организация ПАО «Вологодавтодор», выполнявшая работы по капительному ремонту железобетонного моста, в течение 8 лет с момента подписания контракта обязана устранять дефекты, возникшие во время гарантийных обязательств. В рамках данных гарантийных обязательств ПАО «Вологодавтодор» незамедлительно была направлена претензия для устранения дефектов… Определенный плюс в этом есть: сама природа дает нам возможность испытания всех систем моста именно в первый год гарантийных обязательств. Это позволит найти правильное инженерное решение и предотвратить эти недостатки», — отметил Владимир Лосев.

Последствия размыва Yarnews.net

Областные власти в ситуацию пока предпочитают не вмешиваться.

«Ситуация развивается в рамках гражданских правовых отношений между заказчиком — администрацией сельского поселения и подрядной организацией. В случае необходимости департамент дорожного хозяйства окажет всестороннюю помощь для решения возникающих вопросов. Данную ситуацию держим на контроле», — заявили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

Остается напомнить, что стоимость капитального ремонта моста составила 50 миллионов рублей, из которых 48 миллионов было выделено из областного бюджета.

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