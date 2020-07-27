Мадрид, , 16:22 — REGNUM В Испании частный вертолёт врезался в дерево, погибли два человека, находившиеся на его борту, сообщает 27 июля Europa Press.

Катастрофа произошла в провинции Севилья в 09:00 мск. Вертолет разбился на территории муниципалитета Педрера.

Медики, прибывшие на место падения вертолёта, констатитровали смерть пилота и пассажира.

По словам мэра местного муниципалитета, разбившийся вертолет был частным, а причина его аномально низкого полёта до сих пор не установлена.

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