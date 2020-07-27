Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM В ДТП на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга пострадал мужчина и двое детей. Машина, в которой они ехали, от удара перевернулась. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В ДТП на Пулковском шоссе пострадали маленькие дети и мужчина.





Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» . Https://vk.com/spb_today

ДТП произошло 27 июля в 15:14 часов в Московском районе. У дома 43 по Пулковскому шоссе столкнулись два легковых автомобиля в результат чего одно из них перевернулось.

«В автомобиле пострадал водитель, мужчина 45 лет и два ребенка 5 лет и 6 лет», — уточнили в ведомстве.

Отметим, как сообщают очевидцы в социальных сетях, ДТП произошло по направлению в город.

«Много скорых, пожарка, ДПС, всё уже на месте. Образуется пробка», — уточнил очевидец.