Курган, , 16:05 — REGNUM В Кургане 28 июля на месяц перекроют движение транспорта на двух центральных улицах из-за аварии на коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Будет закрыто движение по ул. Пролетарской от жилого дома №39 до жилого дома №35, и по ул.К.Маркса от жилого дома №78 до ул. Пичугина с с 09:00 28 июля до 21:00 28 августа.

Как поясняют в АО «Водный союз», в течение месяца будут установлены две временные перекачивающие станции, которые обеспечат водоотведение в данном районе. Ограничения водоснабжения не потребуется, уточняют в компании.