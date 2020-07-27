Бердянск, Украина, , 16:11 — REGNUM В Бердянске, что в Запорожской области Украины, за ночь выпала почти четырёхмесячная норма осадков. Об этом сообщило 27 июля местное издание «ПроБердянск».

По словам журналистов, нормальный июльский уровень осадков в городе составляет 13 мм, однако за одну ночь выпало 49,2 мм осадков.

В данный момент город частично обесточен:

«Произошло много аварий в системе электроснабжения. Часть центра города без электроэнергии. Обесточена Коса, Военный городок и частично Нагорная часть в районе ул. Софиевской», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины предупредила о том, что в западных областях Украины возможны новые подтопления из-за разлива рек Днестр, Сян и Прут.

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