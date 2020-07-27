Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону на 67-м году жизни ушёл из жизни профессор экономического факультета Южного федерального университета Алексей Архипов. О кончине учёного ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза 27 июля.

Более 40 лет Алексей Архипов отдал работе в вузе. Он прошёл трудовой путь от старшего преподавателя до заведующего кафедрой и проректора по экономике ЮФУ. В 2001 году он основал и возглавил Институт экономики и внешнеэкономических связей, который в 2013 году был преобразован в Высшую школу бизнеса.

Алексей Архипов написал более 250 научных и научно-методических работ, в том числе 11 монографий.