Белгород, , 16:06 — REGNUM 50-миллиметровый боеприпас обнаружен при разгрузке мусоровоза в Белгороде. Миномётный снаряд передали сотрудникам МЧС, которые ликвидировали его на полигоне, сообщает 27 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

По данным телеграм-канала «Белгород №1», боеприпас обнаружили 26 июля в мусоровозе, когда машина вернулась на базу. Снаряд попал в мусор из контейнера для бытовых отходов — сотрудники «Экотранса» собирали ТКО с городских улиц.

На место обнаружения вызвали взрывотехников. Сотрудники МЧС изъяли снаряд и ликвидировали на специальном полигоне.