Кабул, , 15:42 — REGNUM В результате крушения военного вертолета ВС Афганистана Black Hawk («Черный ястреб») в южной афганской провинции Гильменд пострадали пять человек. Об этом 27 июля сообщает минобороны страны на своей странице в соцсети Twitter.

По данным ведомства, инцидент произошел в 8:40 по местному времени (7:10 мск), когда принадлежащий афганским ВВС вертолет Black Hawk потерпел крушение по технической причине.

«К несчастью, пять человек, находившиеся на борту вертолета, получили незначительные ранения», — также говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ранения были получены двумя военнослужащими ВС Афганистана из-за вынужденной посадки вертолета Black Hawk на юге страны.