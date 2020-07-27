Астрахань, , 15:41 — REGNUM Одичавшие верблюды наводят ужас на селян, проживающих в Икрянинском районе Астраханской области. Животные наносят материальный ущерб в сёлах Оранжереи, Федоровка, Ниновка, а детёныши верблюдов весьма агрессивны.

Василий Верещагин. Верблюд во дворе караван-сарая. 1869-1870

«Нам страшно выходить на улицу: когда идёт стадо, оно сметает всё на своём пути. Один только верблюд — это махина высотой в 2−2,5 метра, весом до одной тонны. Они ломают заборы, подбираясь к плодовым деревьям в частных дворах, рушат газопроводы, когда чешут о них спины, а мы потом без газа сидим», — цитирует местную жительницу «Интерфакс-Юг».

Местные власти уточнили, что в настоящее время насчитывается около 80 одичавших верблюдов. Ранее разведением животных занимался пенсионер из села Оранжереи, однако бросил эту деятельность, выпустив особей на волю. При этом мужчина штрафы игнорирует, а муниципальные власти возможности справиться со стадом не имеют.