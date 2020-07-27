Одесса, Украина, , 15:37 — REGNUM На Украине проводятся совещания профильных экспертов, которые должны решить судьбу танкера Delfi, затонувшего у берегов Одессы. Об этом заявил 27 июля на брифинге и. о. директора «Администрации морских портов Украины» (АМПУ) Александр Голодницкий.

«Обсуждается — это будет судоподъём или другой способ», — рассказал он.

По словам Голодницкого, помимо подъёма судна, рассматривается также вариант разрезать его на части.

«Представитель турецкой компании предлагает разрезать судно на две части… «Чек» — от миллиона долларов», — сообщил он.

Глава АМПУ отметил, что в данный момент от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ожидают признания «чрезвычайной» ситуации с танкером.

В мэрии Одессы журналистам рассказали о том, почему попытки поднять судно не принесли результата.

«Грузоподъемность понтонов, применяемых подрядчиком, во много раз ниже веса судна. И пока нет никаких изменений: понтоны завели на 90 тонн, а вес танкера — 1600 тонн», — сообщил директор профильного департамента Одесского горсовета Виктор Кузнецов.

Он также отметил, что разлив топлива возле судна произошёл потому, что вокруг танкера установили не морские боны (плавучие заграждения — ИА REGNUM), а речные.

Напомним, ранее Губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что буксиры в очередной раз не смогли перевернуть Delfi в вертикальное положение.

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