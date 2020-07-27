Одесса, Украина, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM На Украине проводятся совещания профильных экспертов, которые должны решить судьбу танкера Delfi, затонувшего у берегов Одессы. Об этом заявил 27 июля на брифинге и. о. директора «Администрации морских портов Украины» (АМПУ) Александр Голодницкий.
По словам Голодницкого, помимо подъёма судна, рассматривается также вариант разрезать его на части.
Глава АМПУ отметил, что в данный момент от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ожидают признания «чрезвычайной» ситуации с танкером.
В мэрии Одессы журналистам рассказали о том, почему попытки поднять судно не принесли результата.
Он также отметил, что разлив топлива возле судна произошёл потому, что вокруг танкера установили не морские боны (плавучие заграждения — ИА REGNUM), а речные.
Напомним, ранее Губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что буксиры в очередной раз не смогли перевернуть Delfi в вертикальное положение.
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