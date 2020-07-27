Красноярск, , 15:21 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении собственника общежития, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в Следственном комитете РФ.

По предварительной версии следствия, собственник общежития на улице Новосибирской допустил многочисленные нарушения в содержании здания. Это не позволяет людям, право которых на проживание в здании установлено решением суда, проживать в нём. Затопление помещений может привести к поражению электрическим током, возникновению замыканий.

Следствие установило, что подозреваемый разобрал кровельное покрытие. В перекрытии коридора второго этажа появились сквозные отверстия на улицу. В одиннадцати комнатах на втором этаже нет рам, остекления и так далее.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи начали проверку по факту нарушения прав людей, проживающих в общежитии, в июле 2020 года.

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