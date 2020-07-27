Анкара, , 15:06 — REGNUM Количество военнослужащих, которые пострадали в результате ДТП с участием перевозившего их автобуса в южной турецкой провинции Мерсин, где также погибли шесть человек, выросло до 27 человек. Об этом 27 июля сообщил журналистам глава турецкого минобороны Хулуси Акар, его выступление транслировал телеканал NTV.

Как заявил Акар, авария могла произойти в результате того, что у автобуса отказали тормоза, при этом, по информации главы оборонного ведомства Турции, водитель сделал все от него зависящее, чтобы уменьшить последствия от ДТП.

«По уточненным данным, у нас погибли четверо военных и два водителя. Ранены 27 военных, четверо находятся в реанимации», — также рассказал Акар.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум шесть человек, включая пять военных, погибли и ещё десять получили тяжелые ранения в результате ДТП с участием автобуса в южной турецкой провинции Мерсин.