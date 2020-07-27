Село Перемышль, Калужская область, , 15:06 — REGNUM 13-летняя девочка погибла под колёсами автомобиля вечером 26 июля на автодороге М-3 «Украина» в районе деревни Жашково Перемышльского района Калужской области. Девочка пересекала проезжую часть трассы, её сбил 63-летний водитель автомобиля Renault. От полученных травм ребёнок скончался. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что погибшая девочка-пешеход шла по проезжей части без световозвращающих элементов в тёмное время суток. Ход расследования взят под контроль прокуратурой Перемышльского района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в калужском селе Дворцы 33-летняя женщина, находясь за рулём автомобиля Lada Largus, сбила пешехода — девочку 10 лет, которая шла в сопровождении матери по противоположной обочине проезжей части дороги. После ДТП водитель с места происшествия скрылась, а ребёнок с тяжёлыми травмами был госпитализирован. В настоящее время уголовное дело по данному дорожному происшествию направлено в суд. Женщине-водителю грозит наказание, связанное с лишением свободы.

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