Евпатория, Крым, , 14:58 — REGNUM Решение по уголовному делу об убийстве начальника отделения МЧС по городу Саки вынес Евпаторийский городской суд, сообщили в Главном следственном управлении по Республике Крым и Севастополю.

«Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего жителя города Евпатории. Он признан виновным в совершении убийства (ч.1. ст. 105 УК РФ)», — уточнили в СК.

Преступление было совершено 15 августа 2019 года и раскрыто правоохранителями по «горячим» следам. В ходе следствия и суда установлено, что между подсудимым и сотрудником МЧС на улице произошел словесный конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина ударил потерпевшего в область шеи и предплечье, а затем скрылся. Сотрудник МЧС сел в свою машину и попытался самостоятельно добраться до больницы, однако скончался через несколько минут.

Подозреваемого в убийстве оперативно задержали — выяснилось, что тот имеет уже восемь судимостей за совершение различных преступлений. Сам обвиняемый в ходе суда свою вину не признал. Однако Евпаторийский городской суд, на основании совокупности собранных доказательств и вердикта присяжных заседателей признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.