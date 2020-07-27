Самара, , 15:04 — REGNUM Мужчину обвиняют в изнасиловании и покушении на убийство в Самаре. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в январе прошлого года в гаражном массиве Железнодорожного района Самары 34-летний обвиняемый ударил электрошокером женщину 31-го года, а после изнасиловал ее.

Отмечается, что кроме этого, в сентябре прошлого года в Ленинском районе Самары он встретил девушку 19-и лет, с которой ранее не был знаком. По версии следствия, подозреваемый ударил ее холодным оружием и скрылся. Девушку госпитализировали и вовремя оказали медицинскую помощь.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и п.п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Материалы данного дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

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